В Подмосковье в канун Песаха подожгли еврейский университет. На двери здания нарисовали свастику

В Подмосковье 19 апреля подожгли здание «Торат Хаим». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова.

По ее словам, никто из находившихся в иешиве людей на пострадал. Огонь вспыхнул на складе с кошерным мясом. На дверях здания нарисовали свастику, отметила Есаулова. По факту происшествия началось расследование.

В разговоре с «Интерфаксом» Есаулова назвала возмутительным то, что поджог был совершен в канун — одного из самых значимых иудейских праздников.