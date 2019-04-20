Роман Полански через суд потребовал восстановить его в Американской киноакадемии

Режиссер Роман Полански подал иск против Американской киноакадемии и потребовал восстановить его членство в организации, сообщает Associated Press.

Соответствующие документы поступили в суд Лос-Анджелеса 19 апреля. В них утверждается, что Полански был исключен из академии с нарушением правил.

Адвокат режиссера Харланд Браун отметил, что его подзащитного «вышвырнули анонимным письмом». По его словам, Полански добивается беспристрастного слушания по вопросу о членстве в академии.

Организация в свою очередь заявила, что процедура исключения Полански была «справедливой и разумной».

Роман Полански был исключен из Американской киноакадемии в мае 2018 года на фоне кампании против насилия и домогательств #MeToo. Объясняя свое решение, академия сослалась на необходимость поддерживать этические стандарты.

Романа Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, которую он якобы пригласил сниматься для Vogue и принудил к сексу. Полански признался в сексуальной связи с несовершеннолетней, чтобы смягчить обвинения, но не дожидаясь приговора, покинул США.

Обвинения в изнасиловании против Полански также выдвигали актриса из Великобритании и жительница Калифорнии. Обе они утверждают, что стали жертвами насилия в 16-летнем возрасте. Правоохранительные органы США несколько десятков лет безуспешно пытаются добиться экстрадиции Полански.