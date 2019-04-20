Американскую пару, державшую взаперти 13 детей, приговорили к пожизненному заключению

Суд в Калифорнии приговорил супругов Дэвида и Луизу Турпин, которые держали взаперти 13 детей, к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 25 лет. Об этом сообщает NBC News.

В феврале супругов Турпин признали виновным в пытках, жестоком обращении и незаконном лишении свободы.

Жители Калифорнии Дэвид и Луиза Турпин на протяжении многих лет держали в неволе своих 13 детей. Они приковывали их к кроватям, кормили только раз в день, и позволяли им мыться не чаще раза в год. О преступлении стало известно в январе 2018 года, когда 17-летняя дочь супругов сбежала и обратилась в полицию.