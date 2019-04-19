«Ведомости»: проект совместного самолета России и Китая оказался под угрозой

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может отказаться от совместной работы с китайской корпорацией COMAC над проектом создания самолета . Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ОАК.

Российскую корпорацию не устроило предложение COMAC разделить рынки для будущего самолета. Китайская компания предлагала отдать ей право продажи самолет в КНР, оставив российской стороне все остальные страны. Кроме того, стороны не могут договориться, кто будет держателем .

Из-за разногласий ОАК может отказаться от совместного разделения расходов — ранее стороны договорились, что поровну разделят стоимость проекта в 20 миллиардов долларов. По словам источников, российская корпорация может стать подрядчиком для COMAC и начать продавать решения, технологии и комплектующие.

В Минпромторге РФ официально сообщили, что с китайской стороной ведут переговоры, в том числе по модели дальнейшего сотрудничества. В ОАК официально заявили, что не знают «ни о каком предложении по разделению продаж».

О совместной разработке самолета CR929 ОАК и COMAC договорились после визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2014 года. Всего в рамках визита страны подписали более 40 контрактов.

Самолет CR929 называют конкурентом Airbus A350 и Boeing 787.