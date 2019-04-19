В Псковской области военные принудительно посадили самолет-нарушитель

Обновление. В Псковской области принудительно посадили российский, а не иностранный самолет, сообщил источник «Интерфакса». ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что во время маневров самолет нарушил границу.

Российские военные принудительно посадили на аэродроме в Псковской области небольшой самолет, нарушивший границу РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Официально это пока не подтверждено.

Самолет, предположительно, попал на территорию России из соседнего государства, рассказал источник. Воздушное судно двигалось в небе в Новгородской области на низкой высоте и не отвечало на запросы с земли. Чтобы посадить самолет, военные подняли авиацию, в том числе истребитель. Личность и гражданство пилота, а также цели его полета сейчас устанавливаются.

Источник «Интерфакса» не уточнил, когда именно самолет нарушил границу России.

Псковское агентство информации сообщало со ссылкой на источник, что 18 апреля в регионе принудительно посадили спортивно-тренировочный самолет RV-7, зарегистрированный в Тверской области. Утверждалось, что самолет двигался в сторону государственной границы.