В ходе беспорядков в Северной Ирландии погибла журналистка. В ее смерти подозревают участников «Новой ИРА»

29-летняя журналистка и писательница Лира Макки погибла во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии, сообщила местная полиция в твиттере.

Как сообщает «Би-би-си», человек в маске открыл стрельбу по полицейским и ранил Лиру Макки, которая стояла возле автомобиля полиции. Раненую женщину увезли в больницу, врачам не удалось ее спасти.

Беспорядки в микрорайоне Лондондерри начались после того, как полиция провела обыск в частном доме, рассказала журналистка Леона ОʼНил. Протестующие поджигали машины и закидывали полицейских камнями и бутылками.

В полиции заявили, что расценивают стрельбу, в ходе которой погибла Лира Макки, как «террористический акт». В ее убийстве подозревают участников организации « ».