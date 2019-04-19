Московский ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА выиграл четвертый матч в финальной серии плей-офф КХЛ у омского «Авангарда» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Игра, прошедшая в Балашихе вечером 19 апреля, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу армейцев.

Ранее ЦСКА дважды добирался до финала Кубка Гагарина в сезонах 2015-2016-го и 2017-2018 годов, но уступал «Металлургу» и «Ак Барсу» соответственно.

По итогам плей-офф самым ценным игроком сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

Как отмечает Sports.ru, армейцы стали первой командой в истории КХЛ, победившей и в регулярном чемпионате, и плей-офф по итогам одного сезона.