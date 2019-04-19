Крымского анархиста осудили на шесть лет по делу о призывах к терроризму в ВК

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил анархиста из Евпатории Евгения Каракашева к шести годам лишения свободы по делу о в интернете. Об этом «Медузе» сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин, который представляет интересы Каракашева.

Дело против анархиста возбудили в январе 2018 года. Поводом стали видеофайл без названия, который он якобы опубликовал на своей странице в ВК в 2014 году, и текст, отправленный в неназванный чат в 2017 году.

Изначально Каракашева обвиняли также в экстремизме, но после уголовной статьи 282 это дело прекратили.

Сам активист назвал свое дело политическим и связал его с тем, что он выступал против строительства лечебно-развлекательного комплекса на берегу соленого озера с лечебными грязями возле Евпатории. Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор своего подзащитного.

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