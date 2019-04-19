Александр Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Белоруссии

В 2019 году в Белоруссии пройдут досрочные парламентские выборы, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Дату выборов он предложил назначить на 7 ноября. «Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день», — цитирует Лукашенко белорусское издание TUT.BY.

Президентские выборы, по словам Лукашенко, пройдут в срок — в 2020 году.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Выборы в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) — не позднее 10 сентября 2020 года. Ранее ЦИК Белоруссии заявлял о планах провести одну из кампаний в 2019 году, но не уточнял, какую и когда именно.

По конституции Белоруссии, президент назначает парламентские выборы, а Палата представителей — президентские.