В московскую редакцию «Росбалта» пришли с обысками

В московский офис издания «Росбалт» утром 18 апреля пришла группа людей в штатском, представившихся сотрудниками уголовного розыска.

Как заявили пришедшие представителям редакции, им необходимо осмотреть одно из рабочих мест в офисе в рамках расследования некоего уголовного дела.

Старший группы представился полковником МВД РФ Акимовым.

«Росбалт» сообщает, что работа редакции фактически парализована.

В четверг в редакции должна состояться пресс-конференция на тему «Общественно-политический кризис в Ингушетии».

Обновлено. Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов заявил, что уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, связано с публикацией материалов, порочащих бизнесмена Алишера Усманова.

Московская редакция «Росбалта» находится в Скатертном переулке. Вторая редакция издания базируется в Петербурге.