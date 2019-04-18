В московскую редакцию «Росбалта» пришли с обысками
В московский офис издания «Росбалт» утром 18 апреля пришла группа людей в штатском, представившихся сотрудниками уголовного розыска.
Как заявили пришедшие представителям редакции, им необходимо осмотреть одно из рабочих мест в офисе в рамках расследования некоего уголовного дела.
Старший группы представился полковником МВД РФ Акимовым.
«Росбалт» сообщает, что работа редакции фактически парализована.
В четверг в редакции должна состояться пресс-конференция на тему «Общественно-политический кризис в Ингушетии».
Обновлено. Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов заявил, что уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, связано с публикацией материалов, порочащих бизнесмена Алишера Усманова.
Группа из семи человек фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе ИА «Росбалт».
Московская редакция «Росбалта» находится в Скатертном переулке. Вторая редакция издания базируется в Петербурге.