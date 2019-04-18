В московской редакции «Росбалта» изъяли компьютеры с информацией про дело Шакро Молодого

При обыске в московской редакции издания «Росбалт» полицейские изъяли три системных блока, на которых хранилась информация про , сообщил «Интерфаксу» редактор «Росбалта» в Москве Николай Ульянов.

Осмотру подверглись компьютеры всех сотрудников редакции. «Они их все включили и прогоняли на предмет нахождения слова „Шакро“, нашли материалы на этих самых трех компьютерах, видимо, статьи, где упоминалось дело Шакро Молодого, и соответственно, их упаковали и увезли», — сказал Ульянов.

Изъятые компьютеры принадлежали самому Ульянову, журналисту Александру Швареву, из-за которого в редакции «Росбалта» прошел обыск, и редактору, который с ним работал. Ульянов и Шварев вызваны на допрос, который пройдет на следующей неделе.

Обыск в московской редакции «Росбалта» связан с делом о распространении сведений, порочащих честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова. В деле фигурирует не сам «Росбалт», а журналист Александр Шварев; обыск также прошел у него дома. Ульянов заявил, что ни Шварев, ни другие сотрудники издания в последнее время не писали про Усманова собственные материалы — только новости.

Обновлено. Александр Шварев проходит по делу свидетелем, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Жеребенков.

В декабре Алишер Усманов через суд потребовал удалить с сайта Russian Criminal статьи о его предполагаемой связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Суд удовлетворил иск Усманова.