В Ираке запретили онлайн-игры PUBG и Fortnite
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Парламент Ирака принял резолюцию, запрещающую в стране популярные онлайн-игры, в том числе PlayerUnknownʼs Battlegrounds и Fortnite, сообщает The Guardian.
Документ обязывает правительство запретить на территории страны онлайн-доступ к играм и любые финансовые транзакции в них. Запрет объясняется «негативным воздействием игр на здоровье, культуру и безопасность иракского общества, несущим в том числе социальные и моральные угрозы детям и молодежи», говорится в тексте резолюции.