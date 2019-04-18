Умерла актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет. Об этом ТАСС сообщила ее подруга актриса Ксения Хаирова. Информацию также подтвердил ведущий «Эха Москвы» Михаил Куницын.

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Причина смерти Ирины Цывиной пока неизвестна.

Выпускница школы-студии МХАТ Ирина Цывина служила в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и «Сатириконе».

Цывина стала третьей женой актера Евгения Евстигнеева, с которым прожила шесть лет до его смерти в 1992 году. В 1993-2003 годах жила в США.

Снималась в сериалах «Папины дочки», «Кадетство», «Ольга», «Полицейский с Рублевки», а также в фильмах «В полосе прибоя», «Елки-палки!», «Принцесса цирка».