«Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Лондонский «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:4, но вышел в полуфинал турнира за счет голов в гостях (4:4 по сумме двух матчей).

На третьей добавленной минуте ответного матча «Манчестер Сити» забил пятый мяч, который выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов, но после видеоповтора судья отменил гол.

В другой четвертьфинальной паре «Ливерпуль» обыграл «Порту» со счетом 4:1. Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу британского клуба.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной», «Тоттенхэм» — с «Аяксом». Игры пройдут 30 апреля и 7 мая.