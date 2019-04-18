Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

Кроме того, российские власти расширяют запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей.

Как добавляет «Интерфакс», также с 1 июня ограничиваются поставки угля на Украину, они будут возможны только при получении отдельных распоряжений.

В постановлении правительства сказано, что из России на Украину среди прочего запретили вывозить юбки, бриджи, шорты для девочек, фуфайки, колготы, чулки, бюстгалтеры, обувь, бумагу, проволоку, трубы, канаты, эмалированную посуду, бульдозеры и химическую продукцию.

10 апреля власти Украины объявили об очередном расширении торговых санкций в отношении России. Среди прочего под запретом находится импорт из России мяса, рыбы, молока, сыра, хлебобулочных изделий, чая, кофе, сигарет и других товаров.

Россия в ответ запретила импорт из Украины мяса, молока, овощей, фруктов, орехов, рыбы и других продуктов, а также ввела торговые пошлины на украинские товары.