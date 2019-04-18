Полиция Нью-Йорка задержала в cоборе Святого Патрика мужчину с двумя канистрами бензина

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в здание cобора Святого Патрика на Манхэттене с двумя канистрами бензина, жидкостью для розжига и двумя зажигалками. Об этом сообщается в твиттере городской полиции.

Вечером 17 апреля охранник остановил на входе в собор 37-летнего жителя Нью-Джерси с бензином. Пока они общались, часть бензина пролилась на пол храма. Полицейские задержали подозреваемого после заявления охраны собора.

Задержанный рассказал, что в его машине закончился бензин, поэтому он решил добраться через собор до Мэдисон-авеню, но в ходе проверки полицейские выяснили, что он соврал. В полиции описали задержанного как психически неуравновешенного.

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер сообщил, что поведение задержанного вызывает «серьезную обеспокоенность», при этом пока рано говорить о его мотивах и о том, что случившееся связано с терроризмом. В полиции пообещали раскрыть имя задержанного после того, как ему предъявят обвинения.