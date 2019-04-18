ФБК: депутат Слуцкий продал Maybach за 200 тысяч рублей, но продолжил им пользоваться

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий продал автомобиль Maybach за 200 тысяч рублей, а затем продолжил им пользоваться, не декларируя машину в собственность. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), опубликованном Алексеем Навальным.

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По словам Навального, о продаже Mercedes S 500 Maybach сказано в расширенной версии декларации Слуцкого, которую получил фонд (подлинность документа не подтверждена). После продажи, по данным ФБК, Слуцкий сменил автомобильные номера и продолжил пользоваться машиной, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в инстаграме gon_fso_rossii.

В расследовании ФБК также утверждается, что супруга депутата Слуцкого Лидия Лыскова в 2018 году купила Bentley Mulsanne за 28,2 миллиона рублей. Большую часть суммы, 25 миллионов рублей, она получила от Мардахая Юшваева в виде беспроцентного заема на 10 лет. Навальный утверждает, что Юшваев был совладельцем компании «Аккорд Спецстрой», которая в 2018 году выиграла тендеры на 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог и домов в Москве.

Навальный назвал беспроцентный займ взяткой бывшему заммэру Москвы по строительству Владимиру Ресину, который, по его словам, приходится отцом Слуцкому. Ранее «Медуза» писала, что Слуцкий в частных разговорах называет Ресина «папой», но их родство не подтверждено.

Весной 2018 года журналистки трех изданий Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата. В знак протеста против этого решения некоторые российские СМИ отозвали своих корреспондентов из Госдумы или отказались писать про деятельность Слуцкого.