Агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира — Misery Index.

«Индекс несчастности» определяется как сумма прогнозируемой инфляции и безработицы в отдельно взятой стране

Первое место , как и год назад, заняла Венесуэла. На втором месте Аргентина, на третьем — ЮАР. Шестое место — у Украины.

Россия по сравнению с предыдущим годом поднялась в антирейтинге на 17 позиций. Bloomberg, размещая РФ на 17 месте в списке самых «несчастных экономик», отмечает высокие инфляционные ожидания при стагнации на рынке труда.

Самыми счастливыми экономиками, исходя из ожидаемой в 2019 году инфляции и безработицы, можно считать Таиланд, Швейцарию и Сингапур.

По данным Росстата, на декабрь 2018 года уровень безработицы в России был 4,8%, инфляция — 4,3%.