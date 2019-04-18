Астраханским депутатам запретили материться в соцсетях

Дума Астраханской области приняла поправки в кодекс депутатской этики, запрещающие парламентариям использовать нецензурную лексику в интернете.

Как заявил «Интерфаксу» спикер региональной думы Игорь Мартынов, эти поправки были необходимы, поскольку депутаты не всегда корректно общаются в соцсетях, дискредитируя работу парламента.

Новые правила запрещают не только мат, но и грубые оскорбительные выражения. В случае их употребления депутат будет обязан публично признать некорректность или недостоверность своих высказываний и принести извинения гражданину, которого оскорбил.

Нарушение правил будет наказываться предупреждением депутату и лишением возможности выступлений на заседаниях думы.