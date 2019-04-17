Жительнице Омска начислили налог за букет и подарок, которые мэрия вручила ей за рождение ребенка

Мэрия Омска потребовала от местной жительницы Сании Абдуллиной заплатить налог за букет и подарок, которые чиновники вручили женщине за то, что та родила первого в городе ребенка в 2019 году. Уведомление из городской администрации Абдуллина показала во «ВКонтакте».

Абдуллина родила сына в 0:30 1 января 2019 года. Городские чиновники поздравили роженицу, вручив ей букет цветов и 10 сертификатов на общую сумму в 20 тысяч рублей в один из детских магазинов. В апреле Абдуллина получила из мэрии Омска уведомление о том, что ей нужно заплатить налог с подарка — 2,3 тысячи рублей. В сумму, подлежащую налогообложению, были включены не только сертификаты, но и букет. «Если бы я знала, что такая ерунда будет, я бы не взяла их», — заявила жительница Омска.

В мэрии сообщили, что предупредили Абдуллину о необходимости заплатить налог, и она даже расписалась в соответствующем документе. По словам самой женщины, она думала, что расписывается за получение подарков. О том, что с них надо будет заплатить налог, ей сказали позднее — и не предупредили, что в сумму налогообложения будет включен букет, утверждает Абдуллина.

Согласно российскому законодательству, граждане обязаны платить налог на доходы физических лиц, если в течение года они получили от организаций подарки на сумму свыше четырех тысяч рублей. В стоимость подарков включены также букеты цветов.