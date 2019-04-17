«Ювентус» с Роналду вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов туринский «Ювентус» уступил дома амстердамскому «Аяксу» со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Первый матч команд закончился ничьей 1:1.

Единственный гол за «Ювентус» забил Криштиану Роналду. В составе нидерландской команды отличились Донни ван ден Бек и Маттейс де Лигт.

В другом матче 16 апреля «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 и также вышла в полуфинал (первый матч закончился победой каталонцев со счетом 1:0)

Криштиану Роналду выиграл три предыдущие Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Летом 2018 года он перешел в «Ювентус».

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша «Аякс» выбил из турнира «Реал». Амстердамская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые c 1997 года. Ее соперником станет победитель пары «Манчестер Сити — Тоттенхэм», которые играют вечером 17 апреля. В первом матче «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 1:0.