В Петербурге задержали 11 участников ЛГБТ-акции «День молчания». Активисты шли по улице с заклеенными ртами

В Санкт-Петербурге полиция задержала 11 участников ежегодной акции «День молчания», посвященной замалчиванию проблем ЛГБТ. Об этом сообщают «ОВД-Инфо» и «Медиазона».

По информации «ОВД-Инфо», сначала активисты поочередно стояли у Гостиного двора в одиночных пикетах. Последнего из них, Даниила Максименко, задержали. Оставшиеся участники акции пошли в сторону Спаса на Крови с заклеенными ртами; у них не было символики. По пути их тоже начали задерживать. По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных есть несовершеннолетний.

Максименко заявил «ОВД-Инфо», что на акции присутствовал активист Тимур Булатов, который с гомосексуалами. Он кому-то звонил; Максименко предположил, что Булатов общался с полицейскими.

Читайте также Конституционный суд разрешил участникам митингов заклеивать рот