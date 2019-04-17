В Госдуму внесен законопроект о запрете особого порядка рассмотрения дел для тяжких преступлений

Верховный суд подготовил и внес в Госдуму законопроект, оставляющий особый порядок рассмотрения в суде только для дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких, говорится в пояснительной записке, как правило, «являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в СМИ, что требует установление на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия».

Действующая редакция статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что особый порядок рассмотрения судом применяется к делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Такая формулировка исключает возможность особого порядка только для особо тяжких преступлений. Обвиняемые в тяжких преступлениях могут рассчитывать на особый порядок принятия судебного решения.

При особом порядке рассмотрения дела судья не может вынести приговор, превышающий две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания для преступления, в котором обвиняется подсудимый. При таком порядке рассмотрения судья не изучает доказательства, в приговоре оценка доказательств также не приводится.