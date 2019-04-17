Бывший президент Перу Алан Гарсия покончил с собой, когда его пришли задерживать по делу о коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия, попытавшийся покончить с собой при задержании, умер в больнице. Об этом сообщил действующий перуанский президент Мартин Вискарра.

«Огорчен смертью бывшего президента Алана Гарсии. Выражаю соболезнования его семье и близким», — написал Вискарра в твиттере.

Ранее о смерти Гарсии сообщил латиноамериканский телеканал Telesur.

Алан Гарсия выстрелил себе в голову 17 апреля, когда полиция прибыла к нему домой, чтобы задержать по делу о коррупции. Гарсию госпитализировали в критическом состоянии.

Гарсия занимал пост президента Перу дважды — с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011 год. Его подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht во время второго срока правления.

Читайте также Бывшего президента Перу заподозрили в коррупции. При аресте он покончил с собой