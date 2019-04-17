У самолета Utair при взлете из двигателя вырвалось пламя. Авиакомпания заявила, что это штатная ситуация

Самолет Utair, выполнявший рейс из Москвы в Махачкалу, прервал вылет из Внуково, поскольку при запуске двигателя у него произошел выброс пламени из силовой установки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Utair.

Двигатель самолёта загорелся в аэропорту Внуково во время взлёта Baza

По информации авиакомпании, несколько пассажиров рейса, заметившие выброс пламени, открыли аварийный выход и вышли на правое крыло самолета. Ранее «Комсомольская правда» и телеканал «360» со ссылкой на источники сообщили, что пассажиры потребовали остановить самолет.

В Utair сообщили, что выброс пламени был спровоцирован срывом потока воздуха. «Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало», — сказали в авиакомпании, отметив, что вышедшие на крыло пассажиры вернулись в салон по просьбе экипажа.

Utair заявила, что, согласно правилам, выполнит рейс на другом самолете.