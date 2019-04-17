Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о массовом убийстве в колледже в Керчи

Тимур Бекмамбетов работает в качестве продюсера над фильмом о .

Фильм будет снят в формате screenlife (действие разворачивается исключительно на экране компьютера).

Сценарист фильма — журналист Ксения Леонова, работавшая в ИД «Коммерсант», журналах Forbes и «Секрет фирмы» и других изданиях.

Режиссер — Леонид Марантиди, который ранее занимался видео в W-O-S, Openspace и «Медузе».

Одна из целей, которую ставят перед собой авторы фильма, — попытаться понять причины произошедшего в Керчи и помочь предотвратить повторение такого в будущем, пишет Screenlifer.

Дата выхода фильма пока не называется.