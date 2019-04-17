Штаб Навального нашел у семьи бывшего мэра Хабаровска шесть домов в США

Семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, руководившего городом 18 лет, владеет шестью домами в США стоимостью более шести миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании штаба Алексея Навального в Хабаровске.

В штабе сообщили, что пять домов расположены в Калифорнии, еще один — в штате Вашингтон. Недвижимость была куплена в период с 2004 по 2018 год. В их покупке участвовала супруга бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей, которые сейчас владеют домами.

Участники расследования предположили, что Александр Соколов имеет вид на жительство в США или пытался его получить.

В расследовании также рассказывается о том, как человек, близкий к Соколову, приобрел по заниженной цене унитарное предприятие, в собственности которого находятся торговые комплексы в Хабаровске.

18 лет воровства. Американская мечта мэра Хабаровска Штаб Навального в Хабаровске

Александр Соколов был мэром Хабаровска с 2000 года по сентябрь 2018-го. По утверждению штаба Навального, люди, связанные с бывшим мэром, сохранили свои посты в органах власти после его ухода.