Прокуратура предложила Utair вернуть деньги за 11 билетов, которые авиакомпания продала матери двух детей с инвалидностью

Сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении Utair два административных дела из-за того, что авиакомпания заставила мать двух детей с инвалидностью купить для них 11 билетов на рейс. Об этом сообщает РИА Новости.

Дела возбуждены по статьям об обмане потребителей и о продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг при отсутствии установленной информации. Прокуратура внесла гендиректору Utair представление, в котором предложила вернуть необоснованно полученные деньги за билеты.

В феврале жительница Хабаровского края Наталья Загуменная выкупила 11 билетов на рейс Utair, когда возвращалась с сыновьями из Кургана после операции. Авиакомпания потребовала забронировать девять мест для ребенка, которого надо было перевозить в носилках, и два — для ребенка с загипсованной ногой. Загуменнной возместили расходы на билеты с помощью добровольных пожертвований.

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