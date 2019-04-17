На Ямале завели административное дело о несанкционированном митинге в тундре

В Ямало-Ненецком автономном округе полиция завела административное дело о несанкционированном митинге в тундре против сторонника КПРФ Ейко Сэротэтто. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа или до 10 суток ареста, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ямальское управление МВД.

Сэротэтто сообщил изданию «7×7», что поводом для дела стала встреча рыбаков и оленеводов, которую он организовал в тундре 27 марта. Участники собрания потребовали, в частности, разрешить кочевникам вылов сиговых пород рыбы и отказаться от строительства газопровода на Обской губе. В собрании участвовали около 30 человек.

По информации издания Ura.ru, в полицию на Сэротэтто пожаловался глава общественного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал» Валерий Худи. По его мнению, активист должен был согласовать мероприятие с властями. Сам Сэротэтто заявил, что организованная им встреча не была митингом. «Мы просто собрались», — сказал он «Интерфаксу».