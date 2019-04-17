На Мадейре при аварии туристического автобуса погибли 28 человек
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По меньшей мере 28 человек погибли при аварии туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Об этом сообщает португальский телеканал RTP со ссылкой на местные власти.
Среди погибших 11 женщин и 17 мужчин; по предварительным данным, все они граждане Германии. Еще 28 человек доставлены в больницу. Были ли среди находившихся в автобусе людей россияне, пока неизвестно.
По информации португальского издания Diario de Noticias, авария произошла на перекрестке. Водитель по неизвестным пока причинам потерял управление, и автобус врезался в здание возле трассы.
Обновлено. В посольстве России в Португалии РБК заявили, что, по последним данным, россиян среди жертв аварии нет.