На Мадейре при аварии туристического автобуса погибли 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли при аварии туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Об этом сообщает португальский телеканал RTP со ссылкой на местные власти.

Среди погибших 11 женщин и 17 мужчин; по предварительным данным, все они граждане Германии. Еще 28 человек доставлены в больницу. Были ли среди находившихся в автобусе людей россияне, пока неизвестно.

По информации португальского издания Diario de Noticias, авария произошла на перекрестке. Водитель по неизвестным пока причинам потерял управление, и автобус врезался в здание возле трассы.

Обновлено. В посольстве России в Португалии РБК заявили, что, по последним данным, россиян среди жертв аварии нет.