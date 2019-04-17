Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка. Путин ждал его к концу марта

Правительство РФ разрабатывает законопроект о погашении 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов «тем, у кого родится третий и последующие дети». Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют», — сказал он.

С предложением выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в феврале 2019 года выступил президент Владимир Путин. Он предлагал погашать часть ипотеки тем, у кого родился третий ребенок после 1 января 2019 года.

В феврале Путин поручил правительству разработать до 25 марта законопроект о выплатах 450 тысяч рублей за рождение третьего ребенка.