Клуб Алексея Козлова в Москве возглавил рейтинг лучших джазовых площадок мира

Московский Клуб Алексея Козлова занял первое место в списке 100 лучших джаз-клубов мира, составленном по итогам голосования на сайте .

Второе и третье места в рейтинге заняли площадки Bop Stop в Кливленде (Огайо) и Village Vanguard в Нью-Йорке. На четвертой строчке оказался клуб Philly Joeʼs в Таллине. Пятерку лидеров замыкает Piedmont Piano Company, расположенный в Окленде (Калифорния).

Культовые клубы Ronnie Scottʼs в Лондоне и Blue Note в Нью-Йорке заняли девятую и десятую строчки рейтинга соответственно.

All About Jazz впервые представил рейтинг лучших джаз-площадок мира. Голосование на сайте завершилось 16 апреля, в нем приняли участие 3901 человек.

Алексей Козлов — советский и российский саксофонист. В 1973 году он создал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль «Арсенал», который выступает до сих пор. Клуб Алексея Козлова открылся в Москве в 2012 году. В нем проходит до 1300 джазовых концертов в год.