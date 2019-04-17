IKEA планирует построить первую «Мегу» в пределах МКАД

Компания Ingka, головная структура IKEA, ведет переговоры с «Дон-строй инвестом» о покупке участка земли на территории завода «Серп и Молот», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Там планируется построить торговый комплекс «Мега».

Площадь участка на Золоторожском Валу пока не определена, она может составить от 70 тысяч до 100 тысяч квадратных метров. Окончательное решение по сделке примут в течение нескольких месяцев. Если стороны договорятся, эта «Мега» станет первой в пределах МКАД.

Компания также рассматривает под аренду площадки в транспортно-пересадочном узле «Петровско-Разумовская» на Дмитровском шоссе и в ТРЦ «Мозаика» у метро «Дубровка».

В Ingka подтвердили, что компания рассматривает «Мозаику» как один из проектов. На вопрос о других площадках в компании не ответили, подчеркнув, что «рассматривают различные варианты» в Москве. В «Дон-строй инвесте» отказались от комментариев.