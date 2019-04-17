BuzzFeed: пожарных в Нотр-Дам вызвали через 23 минуты после сработавшей сигнализации

Спасательные службы были извещены о в соборе Парижской Богоматери только через 23 минуты после начала возгорания, сообщает BuzzFeed.

По данным издания, пожарная сигнализация сработала в Нотр-Даме вечером 15 апреля в 18:20 по местному времени. Из-за тревоги администрация храма провела эвакуацию посетителей, собравшихся на мессу, после чего принялась самостоятельно искать источник пожара. Сотрудники предполагали, что тревога могла оказаться ложной, поскольку не видели источник огня.

Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога и стало понятно, что горит крыша собора.

Как ранее заявлял прокурор Парижа Реми Хейц, основной версией пожара считается случайное возгорание в ходе реставрационных работ. Вероятно, оно связано с проблемами с электрической проводкой, пишет Le Parisien. Версия об умышленном поджоге следователями не рассматривается.