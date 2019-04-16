В Петрозаводске переименовали аэропорт Бесовец. Жители города были против

Аэропорт Петрозаводска в Карелии получил новое название, сообщается на сайте Росреестра.

Раньше он назывался «аэропорт Петрозаводск (Бесовец)», сейчас — «аэропорт Петрозаводск». Решение приняли после экспертизы, проведенной Росреестром.

Распоряжение переименовать аэропорт в конце марта издал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Опрос, проведенный Минтрансом Карелии в 2018 году, показал, что большинство респондентов (39%) выступают за сохранение исторического названия аэропорта. За название «Петрозаводск» проголосовали 20% опрошенных.

В апреле 2016 года с предложением переименовать аэропорт Петрозаводска выступал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он предлагал выбрать другое название, не «напоминающее бесовщину».

Аэродром Петрозаводска располагается возле поселка Бесовец.