В Мосгордуму внесли законопроект о частичном запрете противогололедных реагентов

В Мосгордуму внесен законопроект, предполагающий запрет противогололедных реагентов на определенных территориях.

Документ предлагает запретить посыпать реагентами территории, на которых расположены больницы и школы, а также особо охраняемые природные объекты и спортплощадки.

Использование реагентов во дворах, в соответствии с законопроектом, предлагается разрешить только при наличии соответствующего решения собственников.

В феврале 2019 года муниципальные депутаты подали иск к столичному департаменту ЖКХ с требовнием запретить использование реагентов. Они ссылались на исследование 2009 года, утверждающее, что московские реагенты опасны для здоровья. Суд иск отклонил.

Мэрия и Роспотребнадзор неоднократно заявляли о безвредности используемых в Москве реагентов.