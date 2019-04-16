СК закрыл дело о клевете в адрес губернатора Тамбовской области. Его завели после интервью журналиста «МБХ медиа»

Следственный комитет прекратил уголовное дело о в адрес губернатора региона Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Дело о клевете было возбуждено в январе 2018 года после того, как журналист «МБХ медиа» Станислав Савончик выпустил интервью с политологом Юрием Анциферовым, критикующее губернатора Тамбовской области.

Дело расследовали «в отношении неизвестных лиц». СК вызывал журналиста и политолога на допрос как свидетелей, у Савончика провели обыск и изъяли технику. Обвинений ни Савончику, ни Анциферову не предъявляли.

В феврале 2019 года телеканал «Дождь» сообщил, что губернатор области попросил прокуратуру «согласовать» передачу дела о клевете в суд, потому что «оно стоит на контроле» Кремля. В администрации губернатора отрицали факт давления на прокурора, отметив, что Александр Никитин лишь высказал личную просьбу, адресованную «неопределенному кругу» сотрудников прокуратуры. В Кремле говорили, что не инициировали возбуждение дела.