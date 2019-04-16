Надежду Савченко освободили из-под стражи на Украине. У нее истек срок ареста

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая по делу о терроризме, освобождена из-под ареста. Броварской городской суд в Киевской области принял такое решение в связи с истечением срока ее ареста.

Вместе с Савченко был освобожден другой фигурант дела Владимир Рубан.

Савченко и Рубан находились под арестом с марта 2018 года. По версии прокуратуры, они планировали теракт в парламенте и покушение на президента Петра Порошенко.

Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года лишения свободы по делу о гибели в Донбассе двух сотрудников ВГТРК. Через несколько месяцев после приговора ее обменяли на двух россиян.