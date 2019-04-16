Миллиардер Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара.

«Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — говорится в заявлении Пино. Средства будут выделены из фондов принадлежащей миллиардеру компании Artemis.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Из-за возгорания, по предварительным данным, возникшего в ходе реставрационных работ, обрушились шпиль и кровля собора. Открытое горение в здании продолжалось более девяти часов. Пожарным удалось спасти каркас Нотр-Дама и хранившиеся в нем реликвии.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен. Некоторые благотворительные организации уже объявили сбор средств на реставрацию Нотр-Дама. Директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов заявил «Интерфаксу», что ведомство предложит организовать сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери среди россиян.