Microsoft начала разрабатывать аналог AirPods. Похожие наушники планирует создать и Amazon

Корпорация Microsoft разрабатывает аналог беспроводных наушников AirPods компании Apple. Об этом со ссылкой на источники сообщил блогер Пол Терротт, который специализируется на обзорах продуктов Microsoft.

По его словам, разработка Microsoft получила название Morrison — в честь лидера группы The Doors Джима Моррисона. Предполагается, что наушники будут иметь функцию шумоподавления, также в них будет встроен голосовой помощник Cortana, разработанный Microsoft. Другие параметры продукта, а также дату его появления в продаже источники Терротта не назвали.

В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что над созданием аналога AirPods работает Amazon. По данным издания, в наушники будет встроен голосовой помощник Alexa. Разработка Amazon может появиться в продаже во второй половине 2019 года.