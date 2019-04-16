Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожарным, которые тушат собор Парижской Богоматери, удалось избежать худшего развития событий — обрушения стен храма.

«Худшего удалось избежать, хотя битва еще не выиграна», — цитирует Макрона The Guardian.

Французский президент пообещал восстановить Нотр-Дам. Как пишет Le Monde, Макрон заявил, что для реставрации храма будет открыт общенациональный сбор пожертвований.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь обрушил шпиль и кровлю храма, однако, по словам пожарных, каркас здания удалось спасти. По последним данным, огонь утих, но полностью пожар еще не потушен.