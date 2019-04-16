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Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Le Monde
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным провести реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он заявил в обращении к нации, пишет Le Monde.

«Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным. Я хочу, чтобы [реконструкция была завершена] за пять лет. Мы можем это сделать», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что реконструкция Нотр-Дам может занять 15-20 лет.

Собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате пожара 15 апреля. Крыша и шпиль собора обрушились; сохранились стены и башни здания, а также находившиеся в храме христианские реликвии и часть интерьеров. Специалистам предстоит оценить ущерб от пожара в ближайшие дни.

На реконструкцию Нотр-Дам уже собрано не менее 700 миллионов евро. Большую часть этой суммы пожертвуют французские семьи миллиардеров Пино (Kering), Арно (LVMH) и Беттанкур (LʼOreal), а также французский энергетический гигант Total.

Пожар в соборе Парижской Богоматери