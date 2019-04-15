Власти Парижа эвакуировали остров Сите из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Мэрия Парижа приняла решение об эвакуации жителей острова Сите в центре города, где находится горящий собор Парижской Богоматери.

Жителей острова разместят в пунктах временного содержания в близлежащих районах.

Туристический департамент города также занимается поиском вариантов размещения туристов, остановившихся в отелях на Сите.

Навигация по Сене в окрестностях острова прекращена.

На острове Сите постоянно проживает чуть более тысячи человек. Помимо этого, там находятся пять отелей.