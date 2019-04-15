«Ведомости»: региональные мусорные операторы оказались на грани банкротства из-за неплатежей

Некоторые региональные операторы, занявшиеся в 2019 году утилизацией мусорных отходов по новой системе, могут закрыться из-за проблем с получением платы за свою работу. Об этом, как сообщают «Ведомости», сказано в черновике доклада министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина.

Остановить работу могут операторы в , где собираемость платежей колеблется от 5% до 30% при средней собираемости по стране 50,3%, сказано в докладе.

В документе отмечается, что многие платежи не назначены, поскольку в регионах отсутствуют актуальные базы плательщиков.

В Минприроды подтвердили, что в регионах существует проблема низкой собираемости платежей, но отказались комментировать доклад министра.

С начала 2019 года в России вступил в силу закон, по которому мусор в регионах должен вывозить специально назначенный оператор. На новую систему перешло более 80% регионов.