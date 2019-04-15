В Петербурге полицейским вынесли приговор за пытки. Они прижигали задержанным ноздри сигаретами и обливали их горячей водой

В Санкт-Петербурге вынесен приговор сотрудникам уголовного розыска 70-го отдела полиции, обвиняемым в должностных преступлениях, включая , рассказали «Медузе» в правозащитной организации «Зона права».

Заместитель начальника отдела полиции Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков получили по 4 года колонии общего режима за пытки задержанных.

Александру Ипатову, признанному виновным в хищении видеорегистратора, суд назначил наказание в виде 3 лет и 2 месяцев в колонии-поселении. Суд зачел Ипатову срок пребывания под стражей и освободил от наказания. Еще один фигурант дела — Сергей Котенко, обвинявшийся в служебном подлоге, получил условный срок — 3,5 года.

Еще двое подсудимых были полностью оправданы.