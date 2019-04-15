Умерла шведская актриса Биби Андерссон. Она сыграла в 11 фильмах Ингмара Бергмана
Шведская актриса Биби Андерссон умерла 14 апреля в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Goteborgs-Posten со ссылкой на подругу актрисы, режиссера Кристину Улофсон. Смерть Андерссон также подтвердила ее семья.
Причина смерти актрисы не называется.
Биби Андрессон получила известность благодаря участию в фильмах шведского режиссера Ингмара Бергмана. Она сыграла в 11 его кинокартинах, среди которых «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Персона».
В 1958 году Андерссон получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Бергмана «У истоков жизни». В 1968 году на Берлинском кинофестивале актрисе вручили «Серебряного медведя» за роль в фильме «Любовница» шведского режиссера Вильгота Шемана.
В 1970-х годах Андерссон сыграла в двух советских картинах — «О любви» Михаила Богина и «Человек с другой стороны» Юрия Егорова.