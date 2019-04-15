Стоимость российского проекта спутниковой системы «Эфир», которая должна стать аналогом британской , выросла с 299 миллиардов до 533,6 миллиарда рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на «Роскосмос», такую сумму предусматривают бизнес-план «Эфира» и его технико-экономическое обоснование. Проект уточнили в третьем квартале 2018 года. Почему выросла его стоимость, в «Роскосмосе» не сообщили.

Деньги на проект планируют привлечь из внебюджетных источников, сказал представитель «Роскосмоса». В качестве потенциального инвестора рассматривался ВЭБ, но, как сообщал в 2018 году «Коммерсант», банк решил отказаться от поддержки «Эфира». Сейчас в ВЭБ не стали комментировать отказ от участия в проекте.

Внутри «Роскосмоса», отмечает РБК, «Эфир» не нашел единодушной поддержки. По словам представителя «Роскосмоса», научно-исследовательские организации госкорпорации после анализа «не дали положительного заключения» на проект.

Проект «Эфир» разрабатывает холдинг «Российские космические системы», дочерняя структура «Роскосмоса». В мае 2018 года в холдинге говорили, что планируют запустить 288 спутников к 2025 году. Спутниковая система сможет оказывать услуги телефонной связи, высокоскоростного доступа в интернет, а также позволит контролировать датчики интернета вещей и дроны в любой точке планеты.

В феврале 2019 года правительство России запретило использовать любой спутниковый трафик (телефонную связь и интернет) без наземных станций контроля.