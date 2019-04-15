Пойманы четверо из девяти заключенных, сбежавших из изолятора в Туве

Полицейские задержали четверых из девяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) Барун-Хемчикского района в республике Тува, сообщает ТАСС.

В поисковой операции задействованы более 100 человек. Ранее сообщалось о поимке двух преступников.

Побег произошел 14 апреля в ИВС в селе Кызыл-Мажалык. Заключенные, среди которых были осужденные за разбой и подозреваемые в убийстве, напали на полицейского и ударили его ножом, когда их выводили из камеры. Пострадавший госпитализирован.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), а также по части 3 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).