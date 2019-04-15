МВД Франции: возможно, собор Парижской Богоматери не удастся спасти

Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти, заявил официальный представитель министерства внутренних дел Франции.

В городском пожарном департаменте, в свою очередь, сообщили, что следующие полтора часа при тушении будут определяющими.

Тушением пожара сейчас занимаются 400 человек. Для борьбы с огнем используются «все возможности», кроме вертолетов. Как пояснили в пожарном департаменте, сброс воды с них может способствовать обрушению здания.