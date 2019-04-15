Главную Пулитцеровскую премию вручили за критику действий полиции во время стрельбы в школе во Флориде

Лауреатом Пулитцеровской премии в наиболее престижной номинации «Служение обществу» стали журналисты издания South Florida Sun Sentinel. Они получили награду за «разоблачение ошибок школы и правоохранительных органов» до и после в школе в городе Паркленд во Флориде.

В номинации «Национальный репортаж» были отмечены журналисты The Wall Street Journal, написавшие о том, что президент США Дональд Трамп платил двум женщинам за молчание о связях с ним.

Лауреатами в номинации «Международный репортаж» стали находящиеся в Мьянме под арестом журналисты Reuters, писавшие о преследованиях народности рохинджа в этой стране, и корреспонденты Associated Press, рассказавшие об убийствах наркоторговцев без суда, практикуемых властями Филиппин.

Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.

Размер премии составляет 15 тысяч долларов США. Лауреат номинации «Служение обществу» вместо денег получает золотую медаль.